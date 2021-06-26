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أسرة جورج فلويد بعد الحكم على قاتله: العقوبة تاريخية لكن الطريق طويل

01:23 م السبت 26 يونيو 2021
أسرة جورج فلويد بعد الحكم على قاتله: العقوبة تاريخية لكن الطريق طويل

ديريك شوفين الضابط المُدان بقتل جورج فلويد

واشنطن- (بي بي سي):

وصفت أسرة جورج فلويد الحكم على قاتله بأنه لحظة تاريخية مهمة نحو المصالحة بين الأعراق.

وأثار مقتل فلويد في الولايات المتحدة العام الماضي على يد شرطي أبيض احتجاجات عالمية واسعة على العنصرية.

وصدر أمس في ولاية مينيسوتا الحكم رسميا على ديريك شوفين بالسجن لمدة 22 عاما ونصف العام.

وقال محامي عائلة فلويد إن الحكم يحمل شوفين قدرا من المسؤولية، وقالت شقيقة فلويد "إن هذا الحكم يظهر أن عنف الشرطة أخذ أخيرا بشكل جدي، لكن الطريق لا يزال طويلا".

ودعا بعض أفراد الأسرة ونشطاء الحقوق المدنية إلى عقوبة أطول.

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ديريك شوفين جورج فلويد مقتل جورج فلويد أحداث عنصرية ولاية مينيسوتا الشرطة الأمريكية

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