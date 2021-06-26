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تمديد حالة الطوارئ في تونس

01:21 م السبت 26 يونيو 2021
تمديد حالة الطوارئ في تونس

تمديد حالة الطوارئ في تونس

تونس- (بي بي سي):

أعلن رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر.

وتعيش تونس حالة الطوارئ منذ أكثر من ست سنوات منذ أن أعلنها الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي في الـ24 من نوفمبر في عام 2015، إثر تفجير انتحاري استهدف حافلة تقل 12 عنصرا من الأمن الرئاسي.

وتواصل البلاد تمديد حالة الطوارئ دوريا منذ ذلك الوقت بالاستناد إلى أمر قديم يعود على عام 1978.

وكانت عدة منظمات دعت إلى إلغاء العمل بحالة الطوارئ واعتبروها خرقا للدستور تجب مراجعته بشكل شامل لأنها تقيد الحريات وتفرض قيودا على التنقل والتجمعات والقيام بعمليات التفتيش من دون إذن مسبق حسب تعبير تلك المنظمات.

هذا المحتوى من

BBC
قيس سعيد تونس حالة الطوارئ

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