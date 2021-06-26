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إصابة رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي بفيروس كورونا

01:18 م السبت 26 يونيو 2021
إصابة رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي بفيروس كورونا

رئيس الحكومة هشام المشيشي

تونس- (بي بي سي):

أعلنت رئاسة الحكومة في تونس إصابة رئيس الحكومة هشام المشيشي بفيروس كورونا. وأفادت الحكومة في بيانها بأنه سيتم تعليق كافة لقاءات عمله المقررة مسبقا.

كما أكد البيان أن رئيس الحكومة سيواصل القيام بأعماله عن بعد مع اتباع كل الإجراءات الوقائية.

ويخضع كامل الفريق العامل مع رئيس الحكومة للفحوصات للتأكد من سلامتهم من الفيروس وسيجري رئيس الحكومة، بداية من الأسبوع المقبل، الفحوصات إلى حين التأكد من خلوه من الوباء وسلامة وضعه الصحي، وفق ما ورد في نص البيان.

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