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تنكيس أعلام "بافاريا" الألمانية حدادا على أرواح ضحايا حادث الطعن

11:48 ص السبت 26 يونيو 2021
تنكيس أعلام "بافاريا" الألمانية حدادا على أرواح ضحايا حادث الطعن

ماركوس زودر رئيس وزراء بافاريا

نورنبرج- (د ب أ):

أمر رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية، ماركوس زودر، بتنكيس أعلام الولاية على المباني العامة حدادًا على أرواح ضحايا حادث الطعن الدموي الذي وقع أمس الجمعة في مدينة فورتسبورج، واصفا إياه بأنه "جريمة قتل عشوائي".

وأمر زودر بتنكيس أعلام الولاية على المباني العامة. وقال قبل بدء اجتماع لحزبه المسيحي الاجتماعي البافاري، السبت: "إنه يوم صعب على بافاريا".

ولا يزال دافع الجاني المشتبه به، الذي طعن المارة على نحو عشوائي عقب ظهر الجمعة، غير واضح. وأسفرت الجريمة عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة على الأقل بجروح خطيرة، من بينهم اثنان في حالة حرجة. وأطلقت الشرطة النار على المشتبه به، وهو صومالي يبلغ من العمر 24 عاما، وتم القبض عليه.

حكومة بافاريا حادث طعن ألمانيا ماركوس زودر تنكيس علم فورتسبورج

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