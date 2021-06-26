واشنطن تطالب بتحقيق مستقل في مقتل موظفين بـ"أطباء بلا حدود" بإثيوبيا
وكالات:
دعت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة إلى إجراء تحقيق مستقل في مقتل ثلاثة من العاملين في منظمة "أطباء بلا حدود" في إقليم تيجراي بإثيوبيا، بحسب وكالة "رويترز".
وقالت الوزارة إن الحكومة الإثيوبية "تتحمل في نهاية المطاف المسؤولية الكاملة عن ضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني".
وكانت المنظمة أعلنت الجمعة مقتل ثلاثة من موظفيها على يد مسلحين مجهولين في الإقليم.
وقدمت وزارة الخارجية الإثيوبية مواساتها عبر "تويتر"، لكنها قالت إنها تحث وكالات الإغاثة في المنطقة على الاستعانة بمرافقين عسكريين.
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