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إطلاق النار على مروحية تقل رئيس كولومبيا

03:26 ص السبت 26 يونيو 2021
إطلاق النار على مروحية تقل رئيس كولومبيا

رئيس كولومبيا إيفان دوكي

بوجوتا- (د ب أ):
تعرضت مروحية تقل رئيس كولومبيا إيفان دوكي لإطلاق نار يوم الجمعة.

وقال دوكي عقب هبوط الطائرة في مدينة كوكوتا، بشمال شرقي البلاد، إن "المروحية التي كنا نستقلها كانت هدفا لهجوم".

وتابع "الحكومة لن تضيع دقيقة في القتال ضد تجارة المخدرات والإرهاب والجريمة المنظمة".

وكان دوكي برفقة وزير الدفاع دييجو مولانو ووزير الداخلية دانيل بالاسيوس في الرحلة من سارديناتا في إقليم نورتي دي سانتاندير إلى كوكوتا، على الحدود مع فنزويلا، عندما أصيبت المروحية بعيار ناري.

ولم يتضح على الفور من هو المسؤول عن الهجوم.

وفي الأسبوع الماضي، استهدف انفجار موقعا عسكريا في كوكوتا مما أسفر عن إصابة أكثر من 30 شخصا.

واتهمت الحكومة منظمة جيش التحرير الوطنى في كولومبيا بالمسؤولية عن الهجوم إلا أن المتمردين رفضوا هذه الاتهامات.​

حادث إطلاق النار كولومبيا إيفان دوكي كوكوتا

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