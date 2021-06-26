محامي عائلة فلويد يصف الحكم ضد شوفين بـ"التاريخي"

واشنطن- (د ب أ):

رحب محامي عائلة جورج فلويد، المواطن الأمريكي من أصل إفريقي الذي قتله ضابط شرطة أبيض في مينيابوليس، بالحكم الذي صدر على قاتله بالسجن لمدة 5ر22 عاما على قاتله.

وقال بن كرومب في بيان له إن "هذه الجملة التاريخية تقرب عائلة فلويد وأمتنا خطوة واحدة من الشفاء من خلال تحقيق المساءلة".

وأضاف "لمرة واحدة، تمت محاسبة ضابط شرطة قتل رجلاً أسود بالخطأ".

وتابع:"يوما بعد يوم، سنة بعد سنة، تقتل الشرطة السود دون عواقب. ولكن اليوم، مع الحكم الصادر بحق شوفين، نتقدم خطوة هامة إلى الأمام - وهو أمر لم يكن من الممكن تصوره قبل وقت قصير جدا".

وقال:"إن الذين رفعوا أصواتهم للمطالبة بالعدالة لجورج فلويد يحتاجون إلى معرفة أن تحركهم أحدث فرقا".​