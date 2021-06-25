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مسؤول ألماني لا يستبعد "عملا إرهابيا" خلف حادثة فورتسبورج

11:21 م الجمعة 25 يونيو 2021
مسؤول ألماني لا يستبعد "عملا إرهابيا" خلف حادثة فورتسبورج

حادثة فورتسبورج

فورتسبورج (ألمانيا) - (د ب أ):

لم يستبعد وزير داخلية ولاية بافاريا، يوآخيم هيرمان، خلال تصنيف حادث الطعن في فورتسبورج أن يكون الدافع خلف الحادث عملا إسلامويا متطرفا.

وقال هيرمان اليوم الجمعة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) في فورتسبورج: "على أية حال، هناك مؤشرات على أنه قد يكون هجوما إسلامويا".

وبحسب هيرمان أفاد شاهد عيان أن المشبته به صاح بعبارة "الله أكبر" خلال ارتكابه الجريمة.

وأضاف هيرمان أن الجاني الصومالي البالغ من العمر 24 عاما كان يخضع للعلاج النفسي.

وتغلبت الشرطة على المهاجم وأصيب بجراح جراء إطلاق الشرطة النار عليه اليوم الجمعة.

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم في حادث الطعن بالسكين وجرح خمسة آخرون، وبحسب الوزير فإن صبيا صغيرا كان من بين الجرحى.

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