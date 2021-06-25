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مصر تعزي التشيك في ضحايا الإعصار الذي ضرب بعض قرى الجنوب

11:13 م الجمعة 25 يونيو 2021
مصر تعزي التشيك في ضحايا الإعصار الذي ضرب بعض قرى الجنوب

وزارة الخارجية المصرية

القاهرة - (أ ش أ):

أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص التعازي والمواساة لجمهورية التشيك الصديقة في ضحايا الإعصار الذي ضرب بعض القرى الواقعة جنوب شرق البلاد، وأسفر عن عدد من الوفيات وعشرات الجرحى، كما خلف أضراراً مادية جسيمة، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المصابين.

وأكدت مصر -في بيان لوزارة الخارجية اليوم الجمعة- تضامنها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب دولة التشيك الصديقة في هذا المصاب الأليم.

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