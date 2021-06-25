إصابة 15 من قوات حفظ السلام في هجوم بسيارة مفخخة بمالي

وكالات:

قالت بعثة الأمم المتحدة في مالي والجيش الألماني إن 15 من قوات حفظ السلام بينهم عدة ألمان أصيبوا في شمال مالي اليوم الجمعة في هجوم على مخيمهم استخدمت فيه سيارة ملغومة، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

واستهدف الهجوم قاعدة مؤقتة شيدتها قوات حفظ السلام بالقرب من قرية إيتشاجارا في منطقة جاو بشمال البلاد حيث ينشط متشددون إسلاميون مرتبطون بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.

وكتبت بعثة الأمم المتحدة في منشور على تويتر دون ذكر تفاصيل أنه تم إجلاء المصابين.

وذكر متحدث باسم الجيش الألماني أن عدة جنود ألمان ضمن المصابين.

ونشرت بعثة الأمم المتحدة في مالي أكثر من 13 ألف جندي للسيطرة على عنف الجماعات المسلحة في شمال ووسط البلاد.

وفقدت نحو 230 من أفرادها منذ 2013 لتصبح أكثر بعثات الأمم المتحدة مواجهة للمخاطر.