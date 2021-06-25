رئيس الوزراء التونسي يبحث مع نائبة وزير الخارجية الأمريكي سبل تعزيز التعاون الثنائي

تونس - (أ ش أ):

بحث رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي مع نائبة وزير الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان افتراضيا سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كل المجالات وبناء علاقات تنمية متكاملة والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والمثمرة خدمة لمصلحة البلدين الصديقين.

وذكر بيان لرئاسة الحكومة التونسية صدر اليوم /الجمعة/ أن المشيشي أعرب عن ارتياحه لمستوى العلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع تونس والولايات المتحدة الأمريكية، كما أكد حرص حكومته على دعم الاستقرار السياسي بتونس واستكمال بناء المؤسسات الدستورية والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين بمساعدة الحلفاء الاستراتيجيين.

ومن جانبها، أكدت نائبة وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة حليف استراتيجي ومهم لتونس وأن بلادها تعمل على تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات ، منوهة بالمجهودات التي تبذلها الحكومة التونسية وبقيمة العمل الذي تنجزه في مجالات الحوكمة ومقاومة الفساد وضمان استقلالية القضاء ودعم منظومة حقوق الإنسان وبناء المؤسسات الدستورية، حيث أبرزت في هذا الإطار أهمية تركيز المحكمة الدستورية والعمل على ضمان الاستقرار السياسي وإنجاح المسار الديمقراطي.

وأفادت الدبلوماسية الأمريكية أن بلادها تعمل على مساعدة تونس في المجالات الاقتصادية والمالية والصحية، مضيفة "إننا نقف معكم في مجابهة فيروس كورونا، كما أن الإدارة الأمريكية وضعت تونس في صدارة الدول ذات الأولوية التي ستستفيد من الهبة الأمريكية من اللقاحات المخصصة لمجابهة هذه الجائحة، وسنواصل دعم تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي لما من شأنه أن يوفر التنمية ويحقق التوازنات المالية للبلاد".