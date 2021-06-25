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الصحة العالمية قلقة إزاء انتشار السلالة "دلتا" من كورونا

07:30 م الجمعة 25 يونيو 2021
الصحة العالمية قلقة إزاء انتشار السلالة "دلتا" من كورونا

سلالة دلتا الهندية

جنيف - (أ ش أ):

أبدى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، قلقه إزاء انتشار السلالة "دلتا" من فيروس "كورونا" المستجد حول العالم، مشيرا إلى كونها الأكثر قدرة على الانتشار بين سلالات الفيروس.

وقال جيبريسوس، في تصريحات للصحفيين اليوم /الجمعة/،: "أعلم أنه عالميا هناك في الوقت الحالي كثير من القلق بشأن سلالة دلتا من كوفيد-19، ومنظمة الصحة العالمية قلقة بذلك الشأن أيضا".

وأضاف، حسب ما نقل عنه الحساب الرسمي للمنظمة عبر منصة "تويتر"، أن السلالة "دلتا هي الأكثر قدرة على الانتشار بين سلالات "كوفيد-19" التي جرى التعرف عليها حتى الآن، لقد جرى اكتشافها في 85 بلدًا على الأقل، وتنتشر سريعا بين البلدان غير المُطعَّمة" ضد الفيروس.

وتشير تقديرات خبراء الصحة العامة إلى كون السلالة "دلتا"، التي اكتُشفت أول مرة في الهند، أكثر قدرة على الانتشار من السلالات السابقة بنسبة تتراوح بين 40 و80 بالمائة، كما يُرجح كونها الأكثر ضررا بين سلالات الفيروس.

ودفع تفشي تلك السلالة حول العالم عددا من الدول لتشديد إجراءاتها الاحترازية أو تأجيل تخفيفها، لا سيما مع تحولها لأن تكون السلالة السائدة في دول عدة.

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سلالة دلتا الهندية فيروس كورونا منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم

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