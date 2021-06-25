أطباء بلا حدود: مقتل ثلاثة أطباء في تيجراي

وكالات:

أكدت منظمة أطباء بلا حدود وفاة ثلاثة من الأطباء العاملين في تيجراي، وهم ماريا هيرنانديز، منسقة أنشطة الطوارئ لدى المنظمة، ويوهانس هاليفوم رضا، مساعد التنسيق والسائق تيدروس جبريماريام جبريمايكل، الذين كانوا يتنقلون بالسيارة بعد ظهر أمس بعد العجز عن الاتصال بهم.

تم العثور على سيارتهم صباح اليوم، وعلى بعد أمتار قليلة، عُثرَ على جثثهم الهامدة.

أدانت المنظمة هذا الهجوم على الاطباء بأقوى العبارات الممكنةو وأكدت عملها بلا هوادة على فهم ما حدث. كانت ماريا ويوهانس وتيدروس في تيجراي يقدمون المساعدة للناس.

انضمت ماريا هيرنانديز – والتي بلغت من العمر 35 عامًا، من مدريد- إلى منظمة أطباء بلا حدود في عام 2015، وعملت منذ ذلك الحين في جمهورية إفريقيا الوسطى واليمن والمكسيك ونيجيريا. أما يوهانس هاليفوم رضا، مساعد التنسيق، فبلغ من العمر 31 عامًا وهو من إثيوبيا وقد انضم إلى المنظمة في فبراير. وتيدروس جبريماريام جبريمايكل، بلغ 31 عامًا، وهو من إثيوبيا أيضًا، كان سائقًا لدى منظمة أطباء بلا حدود منذ مايو.