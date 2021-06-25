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بايدن يستقبل نظيره الإسرائيلي في البيت الأبيض الاثنين المقبل

07:09 م الجمعة 25 يونيو 2021
بايدن يستقبل نظيره الإسرائيلي في البيت الأبيض الاثنين المقبل

جو بايدن

وكالات:

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيستقبل نظيره الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، في البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الشرق.

وكانت تقارير إعلامية غربية، أعلنت الخميس، أن الإدارة الأمريكية قد تتراجع عن اعتراف بلادها بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة.

وجاء في تقرير للموقع الإلكتروني واشنطن فري بيكون، أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد تتراجع عن اعتراف بلادها بالسيادة الأمريكية على هضبة الجولان السورية المحتلة.

ونقل الموقع الإلكتروني عن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، أن مرتفعات الجولان ليست ملكا لأحد، والسيطرة عليها يمكن أن تختلف بحسب التغييرات الموجودة في منطقة الشرق الأوسط.

جو بايدن البيت الأبيض الاحتلال الإسرائيلي رؤوفين ريفلين

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