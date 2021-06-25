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إصابة رئيس الوزراء التونسي بفيروس كورونا

07:09 م الجمعة 25 يونيو 2021
إصابة رئيس الوزراء التونسي بفيروس كورونا

هشام المشيشي

وكالات:

أعلنت رئاسة الحكومة التونسية، إصابة رئيس الحكومة هشام المشيشي بفيروس كورونا، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

كانت وزارة الصحة التونسية أعلنت الأربعاء الماضي، تسجيل ست حالات إصابة بالمتحور الهندي من فيروس كورونا والمعروف أيضا باسم "دلتا".

وقالت الوزارة في بيان إن عمليات تحليل التسلسل الجيني مازالت متواصلة لتحديد "النتائج النهائيّة لحالات العدوى بالسلالة الهنديّة".

دق الإعلان أجراس الطوارئ في البلد الذي يصارع أصلا لحصر انتشار السلالة البريطانية وغيرها من السلالات التي تعتبر "أقل خطرا" مقارنة بسرعة انتشار السلالة الهندية.

هشام المشيشي رئيس الوزراء التونسي فيروس كورونا تونس

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