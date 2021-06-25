إدارة بايدن تعتزم مقاضاة ولاية جورجيا بشأن قيود التصويت

واشنطن - (د ب أ):

ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية اليوم الجمعة أن وزارة العدل الأمريكية تعتزم مقاضاة ولاية جورجيا بشأن قيود تصويتية جديدة تم فرضها في وقت سابق هذا العام.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه من المقرر أن يعقد وزير العدل، المدعي العام ميريك جارلاند مؤتمرا صحفيا الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي اليوم الجمعة للإعلان عن إجراء لإنفاذ حقوق التصويت.

وتضع قواعد جورجيا متطلبات جديدة بشأن متطلبات هوية الناخب بالنسبة لأوراق الاقتراع عبر البريد، والحد من استخدام صناديق الاقتراع.