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الرئيس اللبناني يبحث سبل حل أزمة استيراد الدواء

05:33 م الجمعة 25 يونيو 2021
الرئيس اللبناني يبحث سبل حل أزمة استيراد الدواء

ميشال عون

بيروت - (أ ش أ):

بحث الرئيس اللبناني ميشال عون، سبل معالحة أزمة استيراد الدواء التي تشهدها لبنان، وذلك خلال اجتماع اليوم بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع والخارجية بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زينة عكر.

وتناول عون - خلال الاجتماع - سبل حل أزمة مسألة استيراد الدواء، والاجتماع الذي سيعقد الأسبوع المقبل مع الوزراء المعنيين لمعالجة هذا الأمر بعد جمع المعلومات والبيانات اللازمة.

وأطلع عون، على الصعوبات التي تعترض النقل بين لبنان وسوريا، وكذلك تطورات وضع جداول بمستحقات الهيئات الضامنة بما فيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وكانت الوزيرة زينة عكر قد حذرت قبل أيام من الوضع الصحي القائم في لبنان، مؤكدة أن البلاد أمام انھیار ھذا القطاع، حیث أصبحت الرعایة الطبیة في خطر بعد أن كان لبنان مستشفى الشرق.

وانتقد تباطؤ بعض المستشفیات الخاصة عن استقبال المرضى من المواطنین، وإعلانھا عبر وسائل الإعلام عن عدم إجراء بعض العملیات الجراحیة، وعدم استقبال مرضى غسیل الكلى.

ويشهد لبنان أزمة تتزايد يومًا تلو الآخر في توفير الأدوية وخصوصًا المستوردة بسبب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد.

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ميشال عون بيروت لبنان زينة عكر أزمة استيراد الدواء

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