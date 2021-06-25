Masrawy logo white

الرئيس التونسي يؤكد ضرورة إيجاد حلول مبتكرة لمشاكل أفريقيا

05:25 م الجمعة 25 يونيو 2021
الرئيس التونسي يؤكد ضرورة إيجاد حلول مبتكرة لمشاكل أفريقيا

الرئيس التونسي قيس سعيد

تونس - (أ ش أ):

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، ضرورة إيجاد حلول مبتكرة لمشاكل القارة الأفريقية نابعة من إرادة دولها وشعوبها في إطار مقاربة جماعية تكرس قيم الوحدة والتضامن.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، صدر اليوم الجمعة، أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس سعيد بقصر قرطاج الوزراء الأفارقة الذين شاركوا في الدورة الرابعة لمنتدى التمويل والاستثمار والتجارة الذي ينتظم هذا العام تحت إشراف الرئيس التونسي.

وأشار البيان إلى أن الرئيس التونسي أكد - خلال اللقاء - ضرورة حسن توظيف الموارد الطبيعية والبشرية الهائلة التي تتوفر عليها إفريقيا وفق تصور جديد لمنوال الاستثمار والتنمية بما يمكن من تحقيق آمال وتطلعات شعوب القارة ويساعدها على مواجهة التحديات المختلفة التي تواجهها.

هذا المحتوى من

قيس سعيد الرئيس التونسي أفريقيا تونس

الخبر التالى:

العالم: إعطاء 81ر2 مليار جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

كورونا.. لحظة بلحظة

423

إصابات اليوم

35

وفيات اليوم

781

متعافون اليوم

279184

إجمالي الإصابات

16002

إجمالي الوفيات

208192

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا