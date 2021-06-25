الرئيس التونسي يؤكد ضرورة إيجاد حلول مبتكرة لمشاكل أفريقيا

تونس - (أ ش أ):

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، ضرورة إيجاد حلول مبتكرة لمشاكل القارة الأفريقية نابعة من إرادة دولها وشعوبها في إطار مقاربة جماعية تكرس قيم الوحدة والتضامن.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، صدر اليوم الجمعة، أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس سعيد بقصر قرطاج الوزراء الأفارقة الذين شاركوا في الدورة الرابعة لمنتدى التمويل والاستثمار والتجارة الذي ينتظم هذا العام تحت إشراف الرئيس التونسي.

وأشار البيان إلى أن الرئيس التونسي أكد - خلال اللقاء - ضرورة حسن توظيف الموارد الطبيعية والبشرية الهائلة التي تتوفر عليها إفريقيا وفق تصور جديد لمنوال الاستثمار والتنمية بما يمكن من تحقيق آمال وتطلعات شعوب القارة ويساعدها على مواجهة التحديات المختلفة التي تواجهها.