رسميًا.. إقامة سباق جائزة تركيا الكبرى بأكتوبر بديلاً لسنغافورة

برلين - (د ب أ):

أعلن منظمو بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 اليوم الجمعة أن سباق الجائزة الكبرى التركي سيحل مكان سباق سنغافورة هذا الموسم، وسيقام في الثالث من تشرين أكتوبر.

وكان قد تقرر في البداية أن يحل السباق التركي مكان السباق الكندي، وكان من المفترض أن يقام في يونيو الجاري.

لكن السباق تأجل بسبب قيود السفر في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، وظهرت فجوة جديدة مع تفشي الوباء في سنغافورة في وقت سابق من الشهر الجاري، ليتقرر إقامة السباق التركي في الموعد الذي كان محددا لسباق سنغافورة.

وذكرت إدارة فورمولا-1 :"بعد مناقشات مع مروجين آخرين، نثق في أننا سيكون بإمكاننا السفر لحضور السباق التالي وفقا لبروتوكول السلامة الصارم لدينا."

وقال ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي لفورمولا-1 :"لقد استعرضنا قدرتنا على مواصلة التكيف مع الظروف، وأن هناك اهتمام كبير برياضتنا ورغبة من عدة مواقع في استضافة أحد سباقات الجائزة الكبرى."

وكان سباق تركيا قد أدرج ضمن بطولة العالم خلال الموسم الماضي الذي شهد تعديلات كبيرة في جدول المنافسات في ظل أزمة كورونا، وذلك بعد غيابه طوال تسعة أعوام.

وفي نسخة الموسم الماضي من السباق التركي، انطلق لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس من المركز السادس وفاز بالسباق ليحسم تتويجه بلقب بطولة العالم للمرة السابعة معادلا الرقم القياسي المسجل باسم الألماني مايكل شوماخر.