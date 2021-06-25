أمريكا تجيز استخدام عقار أكتيمرا لعلاج مصابي كورونا داخل المستشفيات

واشنطن - أ ش أ

أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تصريحًا لاستخدام عقار أكتيمرا لعلاج المصابين بكوفيد-19 من البالغين والأطفال في المستشفيات في حالات الطوارئ.

وقالت الإدارة، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، إنه يمكن استخدام العقار لعلاج المرضى الذين يتلقون الكورتيكوستيرويدات ويحتاجون إلى دعم بالأكسجين أو أجهزة تنفس صناعي أو أكسدة غشائية خارج الجسم.

وأضاف البيان أن عقار أكتيمرا غير مصرح باستخدامه لمرضى كوفيد-19 خارج المستشفيات، وأن التجارب السريرية أظهرت أن العقار يقلل مخاطر الوفاة والوقت الذي يستغرقه المرضى في المستشفيات للتعافي.

وقالت الدكتورة باتريسيا كافازوني، مديرة مركز إدارة الغذاء والدواء لتقييم الأدوية والبحوث في بيان، إن إجراء اليوم يُظهر التزام إدارة الغذاء والدواء بإتاحة علاجات جديدة خلال كل مرحلة من مراحل جائحة كورونا العالمية.

وأضافت أنه "على الرغم من نجاح اللقاحات في تقليل عدد المرضى المصابين بكوفيد-19 الذين يحتاجون إلى دخول المستشفى، فإن توفير علاجات إضافية لأولئك الذين يدخلون المستشفى يعد خطوة مهمة في مكافحة هذا الوباء".