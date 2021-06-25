موسكو: سندافع عن حدودنا باستخدام كل الوسائل بما فيها العسكرية

موسكو - أ ش أ

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن بلاده تعهدت بعد حادثة انتهاك مدمرة "ديفيندر" البريطانية الحدود الروسية قبالة القرم باستخدام كل ما يتوفر لها من الوسائل، بما فيها العسكرية، لضمان أمن حدود الدولة.

واتهم ريابكوف في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، حسبما أوردت وكالة أنباء " نوفوستي، بريطانيا والولايات المتحدة بمحاولة تشويه الحقائق حول حادثة المدمرة البريطانية وتأجيج أزمة بتصرفاتها.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي: "يحاولون بتصرفاتهم تأجيج الوضع والتسبب فعليا في نشوب نزاع، وهو ما يتناقض تماما مع أعراف القانون الدولي"، لافتا إلى أن البيانات، التي نشرتها هيئة الأمن الفدرالية الروسية، عن المحادثات التي جرت بين سفينة تابعة لحرس السواحل الروسي والمدمرة البريطانية تضع كل النقاط على الحروف وتفشل ما وصفه بالمحاولات الخبيثة من بعض المسؤولين الكبار في لندن وممثلين رفيعي المستوى في الإدارة الأمريكية لتشويه جوهر ما حصل.

وشدد ريابكوف على انتماء القرم إلى قوام روسيا، رغم عدم اعتراف بريطانيا والولايات المتحدة بذلك، قائلا: "هذه هي مياه إقليمية روسية وحدودنا، وسندافع عنها بكل الوسائل المتوفرة لدينا، بما فيها العسكرية".

وكانت قوات تابعة للجيش الروسي أطلقت الأربعاء طلقات تحذيرية باتجاه المدمرة البريطانية Defender بعد أن انتهكت حدود الدولة الروسية قبالة سواحل شبه جزيرة القرم.