المبعوث الأمريكي لليبيا: سنواصل دعم الانتخابات وسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب
طرابلس - أ ش أ
قال المبعوث الأمريكي الخاص لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، "إن المجتمع الدولي أظهر في برلين، دعمه الواسع، لانتخابات 24 ديسمبر، والتنفيذ الكامل لاتفاق أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار".
وأوضح نورلاند، عبر حساب السفارة الأمريكية في ليبيا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حسبما أفادت قناة (ليبيا الحدث)، أن الولايات المتحدة ستواصل متابعة الالتزام بسيادة واستقلال ليبيا، مضيفا بلاده ستواصل العمل مع الشركاء ومن خلال الأمم المتحدة، لدعم الاستعدادات للانتخابات وسحب القوات الأجنبية المرتزقة، بداية بانسحاب متسلسل ومتوازن ويمكن التحقق منه للعناصر من كلا الجانبين بطرق لا تقوض وقف إطلاق النار.
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