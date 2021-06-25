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المبعوث الأمريكي لليبيا: سنواصل دعم الانتخابات وسحب المرتزقة ‏والمقاتلين الأجانب

11:46 ص الجمعة 25 يونيو 2021
المبعوث الأمريكي لليبيا: سنواصل دعم الانتخابات وسحب المرتزقة ‏والمقاتلين الأجانب

ريتشارد نورلاند

طرابلس - أ ش أ

قال المبعوث الأمريكي الخاص لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، "إن ‏المجتمع الدولي أظهر في برلين، دعمه الواسع، لانتخابات 24 ديسمبر، والتنفيذ الكامل لاتفاق أكتوبر 2020 لوقف ‏إطلاق النار".‏

وأوضح نورلاند، عبر حساب السفارة الأمريكية في ليبيا ‏على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حسبما أفادت قناة (ليبيا الحدث)، أن الولايات المتحدة ‏ستواصل متابعة الالتزام بسيادة واستقلال ليبيا، مضيفا بلاده ستواصل العمل مع الشركاء ومن خلال ‏الأمم المتحدة، لدعم الاستعدادات للانتخابات وسحب القوات ‏الأجنبية المرتزقة، بداية بانسحاب متسلسل ومتوازن ويمكن ‏التحقق منه للعناصر من كلا الجانبين بطرق لا تقوض وقف إطلاق ‏النار.‏

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ريتشارد نورلاند ليبيا الانتخابات الليبية المرتزقة

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