المبعوث الأمريكي لليبيا: سنواصل دعم الانتخابات وسحب المرتزقة ‏والمقاتلين الأجانب

طرابلس - أ ش أ

قال المبعوث الأمريكي الخاص لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، "إن ‏المجتمع الدولي أظهر في برلين، دعمه الواسع، لانتخابات 24 ديسمبر، والتنفيذ الكامل لاتفاق أكتوبر 2020 لوقف ‏إطلاق النار".‏

وأوضح نورلاند، عبر حساب السفارة الأمريكية في ليبيا ‏على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حسبما أفادت قناة (ليبيا الحدث)، أن الولايات المتحدة ‏ستواصل متابعة الالتزام بسيادة واستقلال ليبيا، مضيفا بلاده ستواصل العمل مع الشركاء ومن خلال ‏الأمم المتحدة، لدعم الاستعدادات للانتخابات وسحب القوات ‏الأجنبية المرتزقة، بداية بانسحاب متسلسل ومتوازن ويمكن ‏التحقق منه للعناصر من كلا الجانبين بطرق لا تقوض وقف إطلاق ‏النار.‏