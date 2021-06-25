الإمارات تنضم إلى منظمة التكامل لدول أمريكا الوسطى

أبوظبي - أ ش أ

انضمت دولة الإمارات إلى منظمة التكامل لدول أمريكا الوسطى " SICA " بصفة عضو مراقب غير إقليمي، حيث تم التوقيع على الاتفاقية خلال المجلس الوزاري لمنظمة " SICA " الذي عقد في سان خوسيه بكوستاريكا.

وأكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ، في كلمته خلال المجلس الوزاري -وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية- اليوم الجمعة، حرص دولة الإمارات على المساهمة في إنجاح المساعي السامية لمنظمة التكامل لدول أمريكا الوسطى.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يعد دليلا على العلاقات الاستثنائية التي تجمع دولة الإمارات والدول في منطقتي أمريكا الوسطى والبحر الكاريبي، موضحا أن هذه الخطوة تؤكد التزام دولة الإمارات بمواصلة تطوير العلاقات الشاملة في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى آفاق جديدة من خلال هذه المنصة.

وأكد وزير الخارجية الإماراتي أن العلاقات الاقتصادية التي تربط دولة الإمارات والدول الأعضاء في منظمة سيكا في نمو وازدهار مستمرين ، مشيرا إلى أنه على مدار السنوات الخمس الماضية توسعت العلاقات التجارية بما يزيد عن الـ 40 بالمئة كما فاقت استثمارات دولة الإمارات 670 مليون دولار أمريكي منذ عام 2003 الأمر الذي يعكس رغبتنا المشتركة في بناء علاقة متينة تعود بالنفع على كافة الأطراف".

وقال "تشارك دولة الإمارات دول أمريكا الوسطى المحاور والاهتمامات الاستراتيجية مثل حقوق الإنسان والتغير المناخي والتنوع البيولوجي والاقتصاديات المتقدمة والتنمية المتوازنة والسلام والأمن والتعليم والصحة وكذلك التنمية الحضرية والريفية والتنقل المستدام والاتصال والطاقة المتجددة والسياحة وسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي، وتمكين الشباب والنساء".

ولفت إلى أن الإمارات تلعب دورا رئيسيا على المستوى الدولي من خلال المساهمة بتطوير التعاون القائم مع الدول الأعضاء في المنظمة حيث تعد شريك في التصدي لتداعيات "كوفيد-19"، حيث إن هذه المنصة فرصة لتعزيز تعاوننا وتبادل الخبرات مع حلفائنا من منطقة أمريكا الوسطى.

وأضاف " تستضيف الإمارات في الفترة القادمة إحدى أهم الفعاليات وهو معرض إكسبو 2020 دبي والذي نطمح من خلاله للعمل على توظيف هذا الحدث العالمي لخدمة أهدافنا المشتركة لاستكشاف أوجه التعاون من خلال هذه المنظمة".