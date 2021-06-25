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باكستان تسجل 1052 إصابة جديدة و44 وفاة بكورونا

08:35 ص الجمعة 25 يونيو 2021
باكستان تسجل 1052 إصابة جديدة و44 وفاة بكورونا

باكستان فيروس كورونا

إسلام آباد - أ ش أ:

سجلت باكستان 1052 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 952 ألفًا و907 أشخاص.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، اليوم الجمعة، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 44 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 22 ألفًا و152 حالة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 897 ألفا و834 حالة، بعدما تماثلت 1013 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 ساعة.

ووفقًا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليًا في باكستان 32 ألفًا و921 حالة.​

هذا المحتوى من

Asha
فيروس كورونا باكستان إسلام آباد وزارة الصحة الباكستانية

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