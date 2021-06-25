استطلاع: تراجع شعبية حكومة الرئيس البرازيلي إلى 23٪

ريو دي جانيرو - (د ب أ):

كشف استطلاع للرأي عن انخفاض شعبية حكومة رئيس البرازيل جاير بولسونارو إلى 23 % من النسبة التي حصلت عليها في استطلاع سابق أجري في شهر شباط/ فيراير الماضي وصنف فيه 28 % من المشاركين حكومته عند مستوى "جيدة/رائعة"، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس ، نقلا عن موقع "جي 1 " الإخباري على شبكة الإنترنت.

وارتفعت نسبة الأشخاص الذين يعتبرون الحكومة "سيئة/في غاية السوء" من 39 % إلى 50 % ، في حين اعتبر 26 % من المشاركين في الاستطلاع أن أداء الحكومة منتظم (بتراجع من 31 % في الاستطلاع السابق.

وأعرب 30% عن ثقتهم في بولسونارو مقابل إعراب 68% من المشاركين في الاستطلاع عن أنهم لا يثقون به وعدم تحديد 2٪ من المشاركين موقفهم أو رفضهم للإجابة على السؤال.

وذكر أنه تم إجراء الاستطلاع عبر الإنترنت بمشاركة 2002 شخصًا في الفترة بين 17 و21 يونيو بهامش خطأ بنسبة 2 % ومستوى ثقة 95 %.