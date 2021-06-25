Masrawy logo white

استطلاع: تراجع شعبية حكومة الرئيس البرازيلي إلى 23٪

12:02 ص الجمعة 25 يونيو 2021
استطلاع: تراجع شعبية حكومة الرئيس البرازيلي إلى 23٪

الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو

ريو دي جانيرو - (د ب أ):

كشف استطلاع للرأي عن انخفاض شعبية حكومة رئيس البرازيل جاير بولسونارو إلى 23 % من النسبة التي حصلت عليها في استطلاع سابق أجري في شهر شباط/ فيراير الماضي وصنف فيه 28 % من المشاركين حكومته عند مستوى "جيدة/رائعة"، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس ، نقلا عن موقع "جي 1 " الإخباري على شبكة الإنترنت.

وارتفعت نسبة الأشخاص الذين يعتبرون الحكومة "سيئة/في غاية السوء" من 39 % إلى 50 % ، في حين اعتبر 26 % من المشاركين في الاستطلاع أن أداء الحكومة منتظم (بتراجع من 31 % في الاستطلاع السابق.

وأعرب 30% عن ثقتهم في بولسونارو مقابل إعراب 68% من المشاركين في الاستطلاع عن أنهم لا يثقون به وعدم تحديد 2٪ من المشاركين موقفهم أو رفضهم للإجابة على السؤال.

وذكر أنه تم إجراء الاستطلاع عبر الإنترنت بمشاركة 2002 شخصًا في الفترة بين 17 و21 يونيو بهامش خطأ بنسبة 2 % ومستوى ثقة 95 %.

جاير بولسونارو لبرازيل لرئيس البرازيلي يو دي جانيرو

الخبر التالى:

عبوة مشبوهة بمكتب دائرة ميركل الانتخابية شمالي ألمانيا تثير الذعر

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
466

إصابات اليوم

32

وفيات اليوم

559

متعافون اليوم

278761

إجمالي الإصابات

15967

إجمالي الوفيات

207411

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:ارتفاع الحرارة لـ72 ساعة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الجمعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا