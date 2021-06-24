وزير الاقتصاد الألماني يرحب باحياء العلاقات مع الولايات المتحدة

واشنطن - (د ب أ):

رحب وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير بإحياء العلاقات عبر الأطلسي خلال زيارته لواشنطن اليوم الخميس ، بعد ستة أشهر من تولي الإدارة الجديدة بقيادة الرئيس جو بايدن مهامها.

وقال ألتماير "الشمس تشرق مرة أخرى على العلاقات الألمانية الأمريكية" ، في إشارة إلى الخلافات السابقة بين برلين وإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وتأتي محادثات ألتماير قبل أسابيع من زيارة من المقرر أن تقوم بها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للولايات المتحدة ، في واحدة من آخر رحلاتها الخارجية قبل أن تتنحى بعد 16 عاما في السلطة. وتطرق التماير إلى بعض الموضوعات التي قد تختلف فيها برلين وواشنطن قبل زيارتها.

والتقى ألتماير بمبعوث بايدن للمناخ جون كيري لمناقشة القيام بالمزيد لمكافحة تغير المناخ ، وهو أحد المجالات العديدة التي تسعى فيها ألمانيا ودول أوروبية أخرى إلى تعاون أوثق بشأنها مع الولايات المتحدة.

وحول جهود حماية المناخ ، قال التماير: "اتفقنا على أننا نريد أن نفعل ذلك بطريقة لا تضر بالاقتصاد والقدرات الصناعية ومع ذلك تسرع وتحفز التحول إلى طاقة مستدامة خالية من ثاني أكسيد الكربون".

وتطرق إلى وتيرة الجهود لمواجهة تغير المناخ ودعا إلى التنسيق، على سبيل المثال فيما يتعلق بالصلب الذي يتم إنتاجه بطريقة صديقة للبيئة.

وهناك مخاوف في الاتحاد الأوروبي من أنه إذا لم يتم تنسيق هذه الجهود ، فقد يؤدي ذلك إلى خلل وتشويه المنافسة.

وتعد السياسة التجارية مجال آخر حيث لا تزال القضايا دون حل ، مثل التعريفات الجمركية للصلب والألمنيوم ، ومن المقرر أن يلتقي ألتماير مبعوثة التجارة الأمريكية كاثرين تاي اليوم الخميس.

ويعد التماير أول وزير ألماني يزور الولايات المتحدة منذ تولي الرئيس بايدن منصبه.