Masrawy logo white

وزير الاقتصاد الألماني يرحب باحياء العلاقات مع الولايات المتحدة

10:18 م الخميس 24 يونيو 2021
وزير الاقتصاد الألماني يرحب باحياء العلاقات مع الولايات المتحدة

وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير

واشنطن - (د ب أ):

رحب وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير بإحياء العلاقات عبر الأطلسي خلال زيارته لواشنطن اليوم الخميس ، بعد ستة أشهر من تولي الإدارة الجديدة بقيادة الرئيس جو بايدن مهامها.

وقال ألتماير "الشمس تشرق مرة أخرى على العلاقات الألمانية الأمريكية" ، في إشارة إلى الخلافات السابقة بين برلين وإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وتأتي محادثات ألتماير قبل أسابيع من زيارة من المقرر أن تقوم بها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للولايات المتحدة ، في واحدة من آخر رحلاتها الخارجية قبل أن تتنحى بعد 16 عاما في السلطة. وتطرق التماير إلى بعض الموضوعات التي قد تختلف فيها برلين وواشنطن قبل زيارتها.

والتقى ألتماير بمبعوث بايدن للمناخ جون كيري لمناقشة القيام بالمزيد لمكافحة تغير المناخ ، وهو أحد المجالات العديدة التي تسعى فيها ألمانيا ودول أوروبية أخرى إلى تعاون أوثق بشأنها مع الولايات المتحدة.

وحول جهود حماية المناخ ، قال التماير: "اتفقنا على أننا نريد أن نفعل ذلك بطريقة لا تضر بالاقتصاد والقدرات الصناعية ومع ذلك تسرع وتحفز التحول إلى طاقة مستدامة خالية من ثاني أكسيد الكربون".

وتطرق إلى وتيرة الجهود لمواجهة تغير المناخ ودعا إلى التنسيق، على سبيل المثال فيما يتعلق بالصلب الذي يتم إنتاجه بطريقة صديقة للبيئة.

وهناك مخاوف في الاتحاد الأوروبي من أنه إذا لم يتم تنسيق هذه الجهود ، فقد يؤدي ذلك إلى خلل وتشويه المنافسة.

وتعد السياسة التجارية مجال آخر حيث لا تزال القضايا دون حل ، مثل التعريفات الجمركية للصلب والألمنيوم ، ومن المقرر أن يلتقي ألتماير مبعوثة التجارة الأمريكية كاثرين تاي اليوم الخميس.

ويعد التماير أول وزير ألماني يزور الولايات المتحدة منذ تولي الرئيس بايدن منصبه.

بيتر ألتماير وزير الاقتصاد الألماني ألمانيا الولايات المتحدة

الخبر التالى:

بايدن يطالب الصين بإنهاء حملتها ضد الصحفيين في هونج كونج

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
466

إصابات اليوم

32

وفيات اليوم

559

متعافون اليوم

278761

إجمالي الإصابات

15967

إجمالي الوفيات

207411

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:ارتفاع الحرارة لـ72 ساعة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الجمعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا