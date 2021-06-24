الخارجية الروسية: حادثة المدمرة البريطانية في البحر الأسود استفزاز ضدنا

موسكو - (أ ش أ):

اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن حادثة المدمرة البريطانية (ديفيندر) في البحر الأسود استفزاز موجه ضد روسيا.

وقالت المتحدثة، في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء اليوم الخميس، إن "هذا الحادث له عنصر سياسي يتمثل في الأنشطة الاستفزازية قرب حدودنا على مدى وقت طويل من قبل دول الناتو، وبريطانيا من أعضاء الحلف".

وأضاف أن "الهدف من ذلك هو تعزيز أطروحة في الفضاء الإعلامي السياسي لدول الغرب، جرى خلقها بما في ذلك في أحشاء بروكسل، حول التهديد المزعوم النابع من روسيا تجاه العالم الغربي".

وأطلقت قوات للجيش الروسي طلقات تحذيرية باتجاه مسار المدمرة البريطانية (ديفيندر)، بعد أن خرقت السفينة حدود الدولة الروسية قبالة سواحل شبه جزيرة القرم دون الانصياع لمطالب الجانب الروسي.

ونفت السلطات البريطانية وقوع أي حوادث وإطلاق طلقات تحذيرية، على الرغم من نشر لقطات توثق لحظة الحادث.