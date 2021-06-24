وزير الدولة للشؤون الاقتصادية في ليبيا يترأس اجتماعا لفريق العمل الاقتصادي بالحكومة

وكالات:

ترأس وزير الدولة للشؤون الاقتصادية في حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في ليبيا، سلامة الغويل اليوم الخميس، اجتماع فريق العمل الاقتصادي الحكومي المشكل بموجب القرار رقم (119) الصادر من رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبه.

تناول الاجتماع العديد من النقاط وبنود العمل الخاصة بالفريق وكيفية متابعتها والإشراف عليها وتذليل كافة الصعاب، كما حرص الغويل على المشاركة الجماعية في نجاح العمل كفريق متكامل، كما تم مناقشة جدول اعمال الاجتماع، حيث استعراض محضر الاجتماع العادي الاول واعتماده، وعرض مقترح المصارف الاسلامية بالبلديات من اجل تحقيق تنمية محلية، ودراسة المقترحات والحلول الممكنة لإنهاء أزمة الوحدات السكنية بشكل جذري ونهائي.

كما تم مناقشة موضوعات الصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية لتنويع الاقتصاد وتطوير القطاع الخاص، إضافة إلى دراسة أوجه الإستفادة من المؤسسات الدولية المالية والاقتصادية كبيوت خبرة.

كما بحث الاجتماع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودوره في التنمية والاستفادة من التجارب الدولية لإصدار لوائح تنفيذية تنظم الشراكة، إضافة إلى دراسة تحويل العقود الادارية الى عقود استثمارية.

وفي ختام الاجتماع تم التأكيد على ضرورة المتابعة والتواصل اليومي بين الأعضاء لحلحلة المعوقات، وتجهيز البرامج المطلوبة لتنفيذ مهام الفريق، على أن يكون الاجتماع الدوري الثالث في الحادي عشر من يوليو 2021 .