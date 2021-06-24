وفد عراقي يبحث في السعودية ملفات أمن الحدود والمنافذ التجارية

بغداد- (د ب أ):

بحث وفد عسكري وأمني عراقي مشترك ملفات تتعلق بأمن الحدود والمنافذ المشتركة في السعودية اليوم الخميس.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة أن وفدا امنيا حكوميا عراقيا وصل اليوم إلى السعودية برئاسة الفريق الركن عبد الأمير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة.

وبحسب البيان فإن الجانبين العراقي والسعودي تداولا عددا من المواضيع الأمنية المشتركة الخاصة بأمن الحدود والمنافذ وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لتعزيز الاستقرار الأمني وتطوير الحركة التجارية بين العراق والسعودية.

وناقش الجانبان موضوع منفذ عرعر الحدودي وأهميته الكبيرة في تعزيز التعاون الاقتصادي وتأمين وتفعيل حركة التعاون التجاري بين البلدين وأهمية استمرار تبادل البضائع بمناطق التبادل التجاري بشكل آمن وفق استراتيجية أمنية مشتركة تضمن ديمومة التعاون بين العراق والسعودية.

وبحث الجانبان عددا من المواضيع الأمنية وأهمية تعزيز التعاون واستمرار التنسيق بين البلدين لما له من تأثير كبير على الاستقرار بشكل عام لما يمثله العراق والسعودية من عمق أمني واقتصادي واستراتيجي مهم للمنطقة.