نائب بالبرلمان الأفغاني: الأوضاع الأمنية في البلاد بعد الانسحاب الأمريكي ستتدهور

موسكو- (أ ش أ):

اعتبر النائب في البرلمان الأفغاني أشرف الدين عيني أن الأوضاع الأمنية في بلاده بعد انسحاب القوات الأمريكية ستتدهور، مشيرا إلى ضرورة وجود تعاون دولي لتحقيق الاستقرار في أفغانستان.

وقال عيني - في تصريحات لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء اليوم الخميس، عقب مشاركته في مؤتمر موسكو التاسع للأمن الدولي - إن هذا المؤتمر مهم جدا للأمن الدولي، وهو يهم أفغانستان بصورة خاصة لأنها من أقل بلدان المنطقة أمنا، ولذلك يجب معرفة آراء البلدان الأخرى حول الأمن في هذه المنطقة، بما في ذلك في أفغانستان.

وأشار إلى أن عددا من المشاركين في المؤتمر، بينهم وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، أعربوا عن قلقهم من انعدام الأمن في أفغانستان، متوقعا أن الأوضاع الأمنية في الدولة ستصبح أسوأ بعد انسحاب قوات الولايات المتحدة والحلفاء.

واعتبر النائب الأفغاني أن انعدام الأمن في بلاده سيؤثر في الأوضاع الأمنية في البلدان المجاورة بما في ذلك الجمهوريات السوفييتية السابقة.

وأعرب عن أمله في أن إدراك جميع البلدان المجاورة، مثل روسيا، حجم المخاطر الناجمة عن انعدام الأمن في أفغانستان سيَحمِلها على التعاون من أجل تحقيق استقرار الوضع في أفغانستان، فهذا لا يفيد الشعب الأفغاني وحده بل شعوب هذه البلدان أيضا.