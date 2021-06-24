بيلوسي تعتزم تشكيل لجنة تحقيق في أحداث شغب الكابيتول الأمريكي

واشنطن- (د ب أ):

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أنها سوف تشكل لجنة مختارة للتحقيق في أحداث الشغب التي وقعت يوم 6 يناير الماضي، في مبنى الكابيتول الأمريكي بعد أن منع الجمهوريون تشكيل لجنة مستقلة لإجراء التحقيق، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

ونقلت بلومبرج عن بيلوسي القول ، إنه في ظل وجود فرصة ضئيلة لإجراء تحقيق مستقل، فإنها ستعمل على تشكيل لجنة جديدة من المشرعين للتحقيق في أسباب الهجوم الذي شنه حفنة من مثيري الشغب من مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب وما يمكن القيام به لمنع تكرار أعمال العنف تلك في المستقبل.

وقالت بيلوسي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس :"لقد كان يوم 6 يناير يوم الظلام في بلادنا ... لقد تم الاعتداء على محراب الديمقراطية الخاص بنا".

وحققت العديد من لجان مجلسي النواب والشيوخ في إخفاق وكالات الاستخبارات والأمن في 6 يناير الماضي ، التي سمحت لمثيري الشغب باختراق مبنى الكابيتول ومقاطعة مصادقة الكونجرس على نتائج المجمع الانتخابي في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 .

ونجح الديمقراطيون في مجلس النواب باستصدار قرار بعزل ترامب بتهمة التحريض على العصيان ، ولكن تمت تبرئته من قبل مجلس الشيوخ بعد أن ترك منصبه.