الأردن يدين فتح سفارة لهندوراس في القدس المحتلة ويعتبره خرقا جسيما للقانون الدولي

عمان- (أ ش أ):

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الخميس قيام هندوراس بفتح سفارة لها في القدس المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز القول إن فتح السفارة في القدس "خطوة مرفوضة ومدانة، وتعد خرقا جسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية"، مشددا على أن أي إجراءات تهدف لتغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني، "تعتبر باطلة وغير قانونية".

وبين الناطق الأردني أن تحقيق السلام العادل والشامل طريقه الوحيد حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو للعام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، استنادا إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.