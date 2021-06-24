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تصريحات جديدة من السودان بشأن "سد النهضة "

06:13 م الخميس 24 يونيو 2021
تصريحات جديدة من السودان بشأن "سد النهضة "

وزير الري السوداني ياسر عباس

وكالات:

استنكر وزير الري السوداني، ياسر عباس، اعتراض إثيوبيا على مبدأ الوساطة لحل أزمة "سد النهضة"، لافتة إلى أنه "أمر مثار دهشة".

وقال عباس، حسبما نقلت عنه فضائية الحدث، اليوم الخميس إن "اعتراض إثيوبيا على مبدأ الوساطة مثار دهشة بالنسبة للخرطوم".

وأضاف أن "الاتحاد الأفريقي لم ينجح في حل أزمة سد النهضة".

ياسر عباس وزير الري السوداني سد النهضة الاتحاد الإفريقي إثيوبيا

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