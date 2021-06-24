تصريحات جديدة من السودان بشأن "سد النهضة "

وكالات:

استنكر وزير الري السوداني، ياسر عباس، اعتراض إثيوبيا على مبدأ الوساطة لحل أزمة "سد النهضة"، لافتة إلى أنه "أمر مثار دهشة".

وقال عباس، حسبما نقلت عنه فضائية الحدث، اليوم الخميس إن "اعتراض إثيوبيا على مبدأ الوساطة مثار دهشة بالنسبة للخرطوم".

وأضاف أن "الاتحاد الأفريقي لم ينجح في حل أزمة سد النهضة".