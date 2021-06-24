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روسيا: انتشار سلالة دلتا الهندية فيما يقرب من 90 دولة في جميع أنحاء العالم

05:34 م الخميس 24 يونيو 2021
روسيا: انتشار سلالة دلتا الهندية فيما يقرب من 90 دولة في جميع أنحاء العالم

سلالة دلتا الهندية

موسكو- (أ ش أ):

أعلنت رئيسة الهيئة الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك آنا بوبوفا، اليوم الخميس، انتشار سلالة دلتا الهندية من فيروس كورونا فيما يقرب من 90 دولة في جميع أنحاء العالم.

وأضافت بوبوفا - في المؤتمر العلمي والعملي الثالث المعني بـ "التهديدات العالمية للأمن البيولوجي"، حسب ما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الخميس - أنه "وفقًا للخبراء الأجانب، فقد انتشرت سلالة دلتا الجديدة فيما يقرب من 90 دولة".

وأفادت بأن روسيا تمكنت من الصمود في وجه الحرب ضد الوباء في مارس وأبريل 2021 عندما شهدت أوروبا زيادة في حالات الإصابة بكوفيد-19.

وفي سياق متصل، صرّحت رئيسة الهيئة الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك بأن جائحة الفيروس التاجي، ليست الأخيرة، داعية إلى الاستعداد لمواجهة تحديات جديدة.

هذا المحتوى من

سلالة دلتا الهندية روسيا فيروس كورونا كوفيد19

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