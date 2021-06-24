الدبيبة وجونسون يؤكدان أهمية خروج المرتزقة الأجانب من ليبيا

وكالات:

أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، خلال لقائهما اليوم الخميس، على ضرورة خروج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، وإعادة توحيد الجيش.

وقال بيان صدر عن الحكومة الليبية، اليوم الخميس إن "رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة عقد اجتماعًا بناءً مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الخميس، وتناول اللقاء عمل حكومة الوحدة الوطنية المستمر؛ لإعادة استقرار ليبيا، وإعداد البلاد؛ لإجراء انتخابات آمنة وحرة ونزيهة، وناقش الجانبان ضرورة خروج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، وإعادة توحيد الجيش".

وأضاف البيان أن "اللقاء تناول النقاش حول المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأمن في ليبيا والمنطقة".