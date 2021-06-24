Masrawy logo white

تايلاند توافق على لقاح فايزر المضاد لكورونا في حالات الطوارئ

04:52 م الخميس 24 يونيو 2021
تايلاند توافق على لقاح فايزر المضاد لكورونا في حالات الطوارئ

لقاح فايزر

بانكوك- (أ ش أ):

وافقت إدارة الغذاء والدواء التايلاندية على استخدام لقاح (فايزر - بيونتيك) المضاد لفيروس "كورونا" في حالات الطوارئ.

وقال مسؤول الصحة البارز بيسان دانخوم - في بيان، أوردته صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية اليوم الخميس - إن الموافقة تجعل (كوميرناتي) الذي تنتجه (بيونتيك - فايزر) هو اللقاح السادس المضاد لفيروس "كورونا" والمعتمد في تايلاند.

وتخطط تايلاند لطلب 20 مليون جرعة من لقاح "فايزر" وتتوقع الحصول عليها بحلول نهاية العام الجاري.

يُشار إلى أن اللقاحات الخمسة الأخرى التي حصلت على الموافقة في تايلاند هي (أسترازينيكا - كورونافاك - جونسون آند جونسون - موديرنا - سينوفارم).

هذا المحتوى من

لقاح فايزر بانكوك أسترازينيكا كورونافاك موديرنا تايلاند

الخبر التالى:

نيويورك تايمز تكشف خطة إنقاذ الدول الفقيرة من وباء كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
466

إصابات اليوم

32

وفيات اليوم

559

متعافون اليوم

278761

إجمالي الإصابات

15967

إجمالي الوفيات

207411

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:بعد شائعة حذف مستحقين.. 11 شرطًا للاستبعاد من منظومة الدعم التمويني

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا