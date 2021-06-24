تايلاند توافق على لقاح فايزر المضاد لكورونا في حالات الطوارئ

بانكوك- (أ ش أ):

وافقت إدارة الغذاء والدواء التايلاندية على استخدام لقاح (فايزر - بيونتيك) المضاد لفيروس "كورونا" في حالات الطوارئ.

وقال مسؤول الصحة البارز بيسان دانخوم - في بيان، أوردته صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية اليوم الخميس - إن الموافقة تجعل (كوميرناتي) الذي تنتجه (بيونتيك - فايزر) هو اللقاح السادس المضاد لفيروس "كورونا" والمعتمد في تايلاند.

وتخطط تايلاند لطلب 20 مليون جرعة من لقاح "فايزر" وتتوقع الحصول عليها بحلول نهاية العام الجاري.

يُشار إلى أن اللقاحات الخمسة الأخرى التي حصلت على الموافقة في تايلاند هي (أسترازينيكا - كورونافاك - جونسون آند جونسون - موديرنا - سينوفارم).