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الإمارات تشارك في مؤتمر موسكو للأمن الدولي

04:37 م الخميس 24 يونيو 2021
الإمارات تشارك في مؤتمر موسكو للأمن الدولي

الإمارات

موسكو – أبوظبي- (أ ش أ):

شارك وفد من وزارة الدفاع الإماراتية، برئاسة اللواء الركن طيار فلاح محمد القحطاني الوكيل المساعد للسياسات والاتصال الدفاعي بالوزارة، اليوم الخميس في أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر موسكو للأمن الدولي الذي استمر يومين.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، فإن المؤتمر الذي تنظمه وزارة الدفاع الروسية تحت رعاية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أقيم بمشاركة أكثر من 600 ضيف ناقشوا موضوع الاستقرار العالمي والإقليمي، بالإضافة إلى مختلف جوانب الأمن في أوروبا وآسيا، وإفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.

حضر افتتاح المؤتمر وزير الدفاع الروسي سيرجي كوجوجيتوفيتش وعدد من وزراء الدفاع ورؤساء الأركان العامة ووفود وزارات الدفاع وممثلين من مختلف دول العالم بالإضافة إلى ممثلين عن رابطة الدول المستقلة، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، والأمم المتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجامعة الدول العربية.

ووجه الرئيس الروسي كلمه للمشاركين في المؤتمر خلال الافتتاح عبر تقنية الاتصال المرئي، أعرب فيها عن القلق البالغ إزاء النزاعات الإقليمية وخطر انتشار أسلحة الدمار الشامل وأنشطة التنظيمات الإجرامية الدولية ومهربي المخدرات ومرتكبي الجرائم السيبرانية، بالإضافة إلى الخطر الخاص الذي لا يزال يشكله الإرهاب الدولي.

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