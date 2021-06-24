الكرملين يرحب باقتراح ميركل عقد قمة بين موسكو والاتحاد الأوروبي

موسكو- (بي بي سي):

دعت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، إلى إجراء اتصالات مباشرة بين الاتحاد الأوروبي والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وفي كلمة لها أمام البرلمان الألماني، قالت ميركل إن الترحيب الذي قابل به الاتحاد الأوروبي القمة الأخيرة بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الروسي، ليس كافيا.

يأتي ذلك في أعقاب تقارير أكدت دعم فرنسا لمبادرة ألمانية اقترحت عقد قمة بين روسيا والاتحاد الأوروبي، للمرة الأولى منذ أن ضمت موسكو شبه جزيرة القرم في عام 2014.

وأكد المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، تأييد موسكو فكرة عقد القمة، غير أن وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، انتقد المبادرة بالقول إن "عقد القمة من دون رؤية أي بادرة حسنة من موسكو من شأنه أن يقوض هدف العقوبات الأوروبية".

وتصاعدت حدة التوتر بين موسكو وكييف، عندما ضمت روسيا منطقة القرم إلى أراضيها، في مارس عام 2014.

وخلفت هذه الخطوة هوة كبيرة بين موسكو والدول الغربية، انتهت بفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على روسيا.