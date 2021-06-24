أزمة المحروقات في لبنان: فشل في الاتفاق على آلية ترشيد الدعم



بيروت- (بي بي سي):

لم يتمكن المسؤولون اللبنانيون في الاجتماع الذي عقد صباح الخميس برئاسة الرئيس ميشال عون من التوصل لاتفاق بشأن آلية ترشيد دعم المحروقات، واكتفى المجتمعون بالحديث عن اتخاذ إجراءات استثنائية لمعالجة أزمة الوقود والمازوت في البلاد، من دون تحديد تلك الإجراءات.

وعلمت بي بي سي أن رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال حسان دياب قاطع الاجتماع لرفضه خفض الدعم قبل إقرار قانون البطاقة التمويلية لمساعدة العائلات الفقيرة.

ويصر في المقابل حاكم مصرف لبنان على الحصول على تفويض واضح من قبل السلطة التنفيذية أو التشريعية للمضي في دعم سعر المحروقات، ولا يمكن أن يحدث من دون موافقة رئيس الوزراء المستقيل أو من دون قانون في البرلمان.