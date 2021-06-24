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الصين: التدريبات العسكرية في مضيق تايوان رد "ضروري"

12:44 م الخميس 24 يونيو 2021
الصين: التدريبات العسكرية في مضيق تايوان رد "ضروري"

التدريبات العسكرية

بكين- (د ب أ):

قالت وزارة الدفاع الصينية، الخميس، إن التدريبات التي قامت بها طائرات تابعة لجيش التحرير الشعبي في مضيق تايوان هي مواجهة "ضرورية" للوضع الأمني الإقليمي، دون الخوض في التفاصيل.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن المتحدث باسم الوزارة الكولونيل رين جو تشيانج قوله خلال إيجاز صحفي شهري في بكين إنه يرفض استغلال الولايات المتحدة لمسألة تايوان في التعامل مع الصين.

كما حث رين الولايات المتحدة والدول الأخرى على التخلي عن "عقلية الحرب الباردة" والتوقف عن تضخيم التهديد العسكري الصيني.

التدريبات العسكرية الصينية مضيق تايوان الصين جيش التحرير الشعبي وزارة الدفاع الصينية

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