بالفيديو والصور- ما قصة "سبايدرمان" الذي التقى البابا وأهداه قناعًا؟

وكالات:

حضر مشارك غير تقليدي القُداس العام الأسبوعي للبابا فرنسيس في الفاتيكان، إذ جلس رجل يرتدي الزي المميز لشخصية سبايدرمان (الرجل العنكبوت) الشهيرة في القصص المصورة والأفلام السينمائية في المقاعد المخصصة لكبار الشخصيات في ساحة القديس داماسو.

وجاء مقعد "سبايدرمان" مجاورًا لقس يرتدي زيًا أسود بدا أنه لا يشعر بأي ارتباك من الشخصية الجالسة بجواره بزيها ذي الألوان الأحمر والأسود والأزرق والعينين البيضاوين الكبيرتين.

وتبين أن الرجل الجالس بزي سبايدرمان هو ماتيا فيلارديتا (27 عامًا) من شمال إيطاليا.

ومُنح هذا المقعد في موقع كبار الزوار بسبب عمله الذي يرتدي فيه أزياء الأبطال الخارقين ويزور الأطفال المرضى في المستشفيات.

وانتظر الرجل الذي كان يرتدي زي "سبايدرمان" الأحمر والأزرق الضيق رغم الحر الشديد، دوره في منصة "كبار الشخصيات"، محاطا بالكهنة، ثم صافح البابا وقتا طويلا وقدم له قناعا للرجل العنكبوت قال إنه لم يعد يستخدمه، بحسب وكالة "رويترز".

وقال فيلارديتا بعد اللقاء: "كنت سعيدا جدا لأن البابا فرانسيس فهم على الفور مهمتي الحقيقية مع الأطفال".

ووصفت الفاتيكان فيلارديتا بالـ" البطل الخارق الرائع"، مؤكدة أن فيلارديتا أجرى أكثر من 1400 اتصالا عبر الفيديو، لإسعاد الأطفال، خلال الحجر المنزلي الذي فرضته إيطاليا مع تفشي جائحة كورونا.

وتقلّد ماتيا فيلارديتا من الرئيس الإيطالي في بداية السنة الجارية وساما رفيع المستوى مخصصا لتكريم المواطنين الذي يساعدون الآخرين.

ومنح الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، العام الماضي، جائزة لفيلارديتا على عمله الخيري مع الأطفال المرضى.