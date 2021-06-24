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سد النهضة: اجتماع الفرصة الأخيرة بين مصر والسودان وإثيوبيا

11:02 ص الخميس 24 يونيو 2021
سد النهضة: اجتماع الفرصة الأخيرة بين مصر والسودان وإثيوبيا

سد النهضة

كينشاسا- (بي بي سي):

يعقد وزراء الري من مصر والسودان وإثيوبيا اليوم وغدًا اجتماعًا جديدًا تحت رعاية الاتحاد الأفريقي في محاولة لحل أزمة سد النهضة قبل الملء الثاني.

يأتي هذا الاجتماع بعد حوالي ثلاثة أشهر من توقف المباحثات. وقال السفير ماجد عبدالفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية في الأمم المتحدة، في تصريحات صحفية، إن العاصمة الكونغولية كينشاسا تستضيف المفاوضات التي كان من المقرر عقدها الأسبوع الماضي، لكنها تأجلت بناء على طلب أديس أبابا إلى ما بعد الانتخابات العامة في بداية هذا الأسبوع.

ويعد هذا الاجتماع بمثابة "الفرصة الأخيرة"؛ للتوصل لاتفاق قبل بدء إثيوبيا في المرحلة الثانية من ملء السد في شهر يوليو.

وتوترت العلاقات بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى بسبب أزمة سد النهضة، الذي تبنيه أديس أبابا على فرع النيل الأزرق، وتقول مصر والسودان إنه سيؤثر على حصتيهما من مياه النيل.

وعقدت المفاوضات الأخيرة بين الدول الثلاث في العاصمة الكونغولية كينشاسا في أبريل الماضي، وفشلت في التوصل لاتفاق مع إصرار إثيوبيا على استمرار ملء السد في موعده.

هذا المحتوى من

BBC
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