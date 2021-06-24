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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيًا.. ومستوطنون يقتحمون الأقصى

10:52 ص الخميس 24 يونيو 2021
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيًا.. ومستوطنون يقتحمون الأقصى

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيًا

رام الله- (د ب أ):

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 11 فلسطينيا، الخميس، في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية بينهم أسرى محررون.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن الاعتقالات شملت خمسة من نابلس، وخمسة أسرى محرريين من الخليل وبيت لحم ، وشخصا واحدا من سلفيت .

وكان نادي الأسير الفلسطيني، وهو منظمة غير حكومية، قال في تقرير حقوقي إن إسرائيل اعتقلت مئات الفلسطينيين منذ بداية تفشي فيروس كورونا.

على صعيد آخر، أفادت مصادر محلية فلسطينية باقتحام عشرات المستوطنين اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلية.

ووفق المصادر، نفذ المستوطنون جولات استفزازية في باحات الأقصى إلى أن غادروه من جهة باب السلسلة.

ويتهم الفلسطينيون المستوطنين بمواصلة اقتحاماتهم اليومية للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات إسرائيلية ، وأداء طقوسً تلمودية وجولات استفزازية.

وكانت مواجهات اندلعت في مدينة القدس خلال الشهر الماضي بين جنود إسرائيليين وفلسطينيين، وتصدى الشبان الفلسطينيون لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية للمسجد الأقصى، بمساندة صاروخية من فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، وردت إسرائيل بقصف القطاع .

ورعت مصر اتفاقا لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة بعد موجة توتر في الفترة من 10 إلى 21 من مايو الماضي أسفرت عن مقتل أكثر من 250 فلسطينيا و13 شخصا في إسرائيل إلى جانب دمار واسع النطاق في القطاع.

اعتقال الفلسطينيين الاحتلال الاسرائيلي المستوطنون الضفة الغربية

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