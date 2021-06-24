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هجوم بعبوات ناسفة يعطل أبراج الطاقة في كركوك بالعراق

10:45 ص الخميس 24 يونيو 2021
هجوم بعبوات ناسفة يعطل أبراج الطاقة في كركوك بالعراق

ارشيفية

بغداد- (بي بي سي):

أعلنت شركة نقل الطاقة الكهربائية الشمالية، الخميس، تعرض عدد من أبراج الطاقة في كركوك إلى هجوم بعبوات ناسفة نفذه مسلحون مجهولون.

وأدى الهجوم إلى سقوط ثلاثة أبراج وتضرر برج رابع في جنوب غرب المحافظة.

كما أدى الى ضعف توفير الطاقة الكهربائية هناك إذ تغذي تلك الأبراج عدة مناطق في محافظة صلاح الدين المجاورة.

‏ويأتي هذا الاستهداف لأبراج نقل الطاقة الكهربائية بعد ساعات من توجيه رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي أمس الأربعاء خلال ترؤسه اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني بحماية أبراج الطاقة.

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