وفاة رئيس الفلبين السابق "بينينو أكينو الثالث"

مانيلا /أ ش أ/

توفى الرئيس الفلبيني السابق بينينو أكينو الثالث، عقب دخوله إلى المستشفى في مدينة (كويزون سيتي) عن عمر ناهز 61 عاما.

وذكر تلفزيون (سي إن إن) الأمريكي، اليوم الخميس، أنه من المقرر أن تصدر عائلة أكينو بيانا في وقت لاحق عن وفاته، إلا أنه لم يشر إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

يشار إلى أنه تم انتخاب أكينو رئيسا للفلبين في عام 2010 واستمرت فترة ولايته حتى عام 2016.