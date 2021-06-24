وزير الدفاع الروسي يبحث مع نظيره السوداني التعاون العسكري بين البلدين
روسيا - (أ ش أ)
بحث وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الأربعاء، مع نظيره السوداني ياسين إبراهيم سبل التعاون العسكري بين البلدين، وذلك على هامش مؤتمر موسكو التاسع للأمن الدولي.
وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، إن بلاده تقدِر المستوى، الذي تم تحقيقه، من التعاون العسكري مع السودان، مشيرًا إلى أن موسكو عازمة على مواصلة الاتصالات والعلاقات مع الخرطوم حول جميع المسائل.
وخاطب وزير الدفاع الروسي نظيره السوداني قائلاً: "لدينا اليوم فرصة لبحث المسائل الراهنة في التعاون العسكري الروسي السوداني".
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