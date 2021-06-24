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موسكو: واشنطن تعرقل استفادة برلين من المشاركة في "السيل الشمالي 2"

12:36 ص الخميس 24 يونيو 2021
موسكو: واشنطن تعرقل استفادة برلين من المشاركة في "السيل الشمالي 2"

ماريا زاخاروفا

روسيا - (أ ش أ)

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وصف ألمانيا بأنها أفضل صديق لبلاده، وذلك في الوقت الذي تعرقل فيه واشنطن استفادة برلين من "السيل الشمالي 2".

وكتبت زاخازوفا على صفحتها بموقع "تليجرام" حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية: "قال بلينكن إن ألمانيا هي أفضل صديق لبلاده، فلماذا إذا تمنع الولايات المتحدة صديقها المقرب من المشاركة في مشروع "السيل الشمالي 2"، هذه ليست الطريقة التي يعامل بها أفضل الأصدقاء".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد وصف ألمانيا بأنها "أفضل صديق للولايات المتحدة في العالم"، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتطلع إلى لقاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في واشنطن الشهر المقبل . قائلا إن"الولايات المتحدة لا تزال ترى أن (السيل الشمالي 2) يشكل تهديدا لأمن الطاقة في أوروبا".

بدورها، دعت موسكو مرارا وتكرارا إلى التوقف عن تسييس "السيل الشمالي 2" كونه "مشروعا تجاريا يعود بالفائدة على روسيا والاتحاد الأوروبي".

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ماريا زاخاروفا الخارجية الروسية وزير الخارجية الأمريكي السيل الشمالي 2 أنتوني بلينكن

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