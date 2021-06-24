أمريكا تحظر منتجات للطاقة الشمسية من إقليم شينجيانج الصيني

واشنطن - (د ب أ)

أشارت مصادر مطلعة مساء الأربعاء إلى أن الولايات المتحدة بصدد حظر بعض منتجات الطاقة الشمسية المصنوعة في إقليم شينجيانج الصيني.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مثل هذا التحرك سيكون أكبر خطوة تتخذها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حتى الآن في مواجهة الانتهاكات الحقوقية المزعومة ضد أقلية الإيجور المسلمة في الصين.

وتنتج مصانع شينجيانج ما يقرب من نصف توريدات البولي سيليكون في العالم، وهي مادة ضرورية لصناعة الألواح الشمسية وأشباه الموصلات.

وتقول مجموعات معنية بحقوق الإنسان، وخبراء الأمم المتحدة، إن الإيجور تعرضوا، وأقليات مسلمة أخرى، في شينجيانج لانتهاكات حقوقية وأجبروا على العمل رغم إرادتهم.

ونفت الصين ذلك، وتقول إنها تمثل محاولات لتقويض الأعمال التجارية الناجحة. وسيكون لهذه الخطوة، التي من المتوقع الإعلان عنها اليوم الخميس، آثار على سلسلة توريد الطاقة الشمسية وقد تجبر الشركات الأمريكية على البحث عن هذه المواد في مواقع آخرى.