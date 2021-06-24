رئيس وزراء السودان يؤكد أهمية وحدة الحزب الاتحادي الديمقراطي

السودان - (أ ش أ)

أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، أهمية عملية توحيد الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، باعتبار أن ذلك سيسهم في توحيد البلاد.

وقال حمدوك، لدى لقائه اليوم مع نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل جعفر الصادق الميرغني، إن تشظي الأحزاب تُعدّ خصما على تطور الممارسة الديمقراطية والبلاد، موضحا أن مبادرته المطروحة "الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال - الطريق إلى الأمام" تهدف إلى تحصين الانتقال الديموقراطي وترشيد الممارسة السياسية.

وتناول اللقاء موضوع الوحدة الاتحادية التي يسعى لها الحزب منذ ثلاث سنوات، وعبر نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل عن تطلعهم لدعم رئيس مجلس الوزراء للوحدة الاتحادية باعتبارها ذات مردود إيجابي على الأوضاع العامة بالبلاد.

من جانبه، أكد نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل جعفر الميرغني، خلال اللقاء، التزامهم بدعم الحكومة الانتقالية ومساندتها لإكمال عملية الانتقال الديموقراطي، مشددا على استمرار مساهمتهم لتحقيق السلام الشامل في البلاد خلال المرحلة الحالية.