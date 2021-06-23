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وزيرة خارجية إسبانيا تشدد على ضرورة تطعيم المواطنين لمواجهة متحور "دلتا"

11:54 م الأربعاء 23 يونيو 2021
وزيرة خارجية إسبانيا تشدد على ضرورة تطعيم المواطنين لمواجهة متحور "دلتا"

وزيرة الخارجية الإسبانية ارانشا جونزاليس لايا

إسبانيا - (أ ش أ)

قالت وزيرة الخارجية الإسبانية ارانشا جونزاليس لايا، إن تقديرات المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض، التي أشارت إلى أن متحور كورونا "دلتا" من المتوقع أن يشكل ما يصل إلى 90% من جميع حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل الاتحاد الأوروبي بحلول أواخر شهر أغسطس المقبل، تؤكد ضرورة الإصرار على تعطيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأضافت الوزيرة الإسبانية، خلال لقاء مع قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الأربعاء، أن أكثر من 30% من الإسبان قد تم تطعيمهم بشكل كامل (جرعتين)، موضحة أن عدد التطعيمات اليومية في بلادها وصل إلى 650 ألف في يوم واحد.

وشددت ارانشا على ضرورة الإسراع في التطعيم من أجل مواجهة انتشار الفيروس.

وأوضحت الوزيرة أن الأفراد الذين تم تطعيمهم بشكل كامل يمكنهم السفر إلى إسبانيا، داعية الأفراد إلى تلقي التطعيمات.

يُشار إلى أن عدد حالات الإصابة الإجمالية بفيروس كورونا يبلغ حوالي 3.7 مليون حالة وما يزيد عن 80 ألف وفاة.

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وزيرة الخارجية الإسبانية المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض متحور دلتا فيروس كورونا

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